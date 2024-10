Quaest mostra empate técnico na Capital

A Pesquisa QUAEST/TV Morena, divulgada nesta quarta-feira (16), mostrou um 2º turno acirrado na Capital, com o levantamento apontando para um empate técnico entre Adriane Lopes (PP), que aparece à frente, e Rose Modesto (União Brasil) em Campo Grande.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-02675/2024. Foram ouvidos 852 eleitores, de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado, quando os entrevistados são apresentados com os nomes das candidatas, Adriane aparece liderando, com 42% das intenções de voto, enquanto Rose aparece como segunda colocada, com 39%. Dos entrevistados, 6% não souberam responder, enquanto 13% afirmaram que votariam branco, nulo ou que não votariam no 2º turno.

Já no cenário espontâneo, quando os entrevistados não são apresentados com os nomes das candidatas, Adriane aparece na frente, com 35% das intenções de voto, enquanto Rose tem 30%. Dos entrevistados, 30% não souberam ou não quiseram responder, enquanto 5% afirmaram que votariam branco, nulo ou que não exerceriam seu direito ao voto no 2º turno.

Com a margem de erro levada em consideração, que é de 3 pontos para mais ou para menos, Adriane e Rose estão tecnicamente empatadas, tanto no cenário espontâneo quanto no cenário estimulado.

