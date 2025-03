A reunião da Comissão Temporária de Representação para Monitoramento e Acompanhamento das Demandas e Reivindicações do Movimento de Mães Atípicas de Campo Grande acontece nesta quinta-feira (13), às 14h, na sala de reuniões Deputado Onevan de Matos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS)

O evento proposto pelo presidente do grupo, deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), irá acompanhar e encaminhar reivindicações relacionadas aos tratamentos médicos, terapias, alimentação especial e demais necessidades das crianças atípicas junto aos órgãos municipais e estaduais.

Pedrossian Neto, durante a primeira reunião realizada no dia 11 de fevereiro, reforçou que é fundamental encontrar soluções. “Por exemplo, podemos trazer o governo do Estado para essa discussão e buscarmos essa interlocução com o Ministério Público, Defensoria Pública e também com a prefeitura de Campo Grande para que nós encontremos uma saída. Porque muitas vezes as pessoas falam que isso é problema circunscrito apenas à capital, mas na nossa avaliação não existe mãe e cidadã de Campo Grande, existe mãe e cidadã do Mato Grosso do Sul”, colocou o parlamentar. Reveja aqui.

Além do presidente, deputado Pedrossian Neto, também são integrantes da Comissão, João Henrique (PL), Neno Razuk (PL) e as deputadas Lia Nogueira (PSDB), Gleice Jane (PT) e Mara Caseiro (PSDB).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também