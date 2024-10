Riedel destaca "alinhamento com municípios" como base de bom resultado do PSDB

O governador Eduardo Riedel concedeu entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (7), um dia após as eleições municipais de 2024. Para o chefe do executivo estadual, a “fórmula do sucesso” do PSDB em Mato Grosso do Sul é trabalho, dedicação e foco em resultados, isso por que o partido teve 44 prefeitos eleitos este ano, o que representa 55% dos municípios do Estado, o desempenho do diretório sul-mato-grossense, ao contrário do nacional, vem despertando a curiosidade da imprensa nacional.

"É fruto de muito trabalho, dedicação intensa e foco nos resultados das políticas públicas. Temos também alinhamento entre Estado e municípios, e realizamos um trabalho muito direcionado conjunto aos municípios para gerar resultados", pontuou o governador.

Riedel completa ainda destacando que o trabalho reflete diretamente no dia a dia da população e, assim, acaba gerando reconhecimento das pessoas. "Eles vem mostrando isso nas eleições, depositando esse voto de confiança em pessoas que estão alinhadas com esse nosso jeito de trabalhar", finalizou o chefe do estado.

Além dos 44 prefeitos eleitos, o PSDB de Mato Grosso do Sul ainda mostra força ao eleger prefeitos em três das cinco maiores cidades do Estado: Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.

Mais números positivos

O crescimento tucano em Mato Grosso do Sul foi de 18,9% entre 2020 (37 eleitos) e 2024 (44 eleitos), ficando atrás apenas de Minas Gerais, que teve 60 prefeitos eleitos entre mais de 853 municípios. No porcentual, o PSDB-MS lidera de longe perando os demais diretórios.

