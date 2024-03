Para Riedel, BioceÃ¢nica "vai abrir grandes oportunidades em MS"

O governador Eduardo Riedel esteve, nesta terça-feira (19), na obra da ponte binacional sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho, local da porta de entrada e de saída da Rota Bioceânica no Brasil.

Riedel destacou as oportunidades econômicas e sociais que o novo corredor vai trazer ao Mato Grosso do Sul e todo o país. “A Rota vai se tornar realidade e abrir grandes oportunidades para Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Temos que fazer nossa parte e contribuir para viabilizar esta integração. Obras importantes e estruturantes seguem do lado do Brasil e nos países vizinhos", afirmou o governador.

Riedel lembra dos investimentos importantes do Governo Federal para viabilizar a Rota, como a revitalização da BR-267 e a alça rodoviária em Porto Murtinho, que vai dar acesso a ponte.

"Pedimos sete obras no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] e todas serão atendidas, entre elas o acesso à ponte que é essencial. Temos ainda que agradecer aos empresários, pois os investimentos privados são fundamentais para implantação da Rota", completou.

O ministro Waldez Góes destacou que muitos contribuiram com o sonho da Rota e que este é um compromisso do Governo Federal. Já a ministra Simone Tebet, também presente no evento, ressaltou a única entre os poderes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também