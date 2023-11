Riedel e Azambuja são eleitos Vice-presidente e Tesoureiro nacional do PSDB

O ex-governador de Goiás e ex-senador Marconi Perillo foi eleito, nesta quinta-feira (30), como o mais novo presidente do PSDB, e deverá ficar no cargo para o biênio de 2024 e 2025, substituindo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que optou por deixar a presidência do partido.

“Eu chego aqui para servir, para ser um trabalhador pelo partido. Eu estou seguro de que a gente pode traçar um caminho que nos leve a uma vitória. Temos que arregaçar as mangas e trabalhar para que a gente possa chegar forte lá na frente. Nós somos talvez o único partido, fora da polarização, que tem um nome, uma história que está sendo construída, que tem um propósito e que terá o melhor programa para o país”, disse Perillo.

Estiveram presentes no evento o atual governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e seu antecessor, Reinaldo Azambuja, que também foram eleitos, respectivamente, para os cargos de Vice-Presidente e Tesoureiro da Comissão Executiva Nacional do partido, também eleita hoje. O governador destacou a importância da sigla para a política nacional.

“A gente chega aqui hoje com um partido que nunca perdeu as suas raízes e, principalmente, o seu rumo. Nós somos guardiões de um conjunto de ações que, eu não tenho dúvida, tem como consequência um Brasil melhor. Se precisar fazer oposição, nós somos oposição. Se precisar aplaudir medidas, de quem entendemos que não têm a mesma linha, nós vamos aplaudir. Mas nós temos personalidade própria”, destacou.

Confira os membros da Comissão Executiva Nacional eleita:

Presidente de Honra: Fernando Henrique Cardoso

Presidente: Marconi Ferreira Perillo

1º Vice-Presidente: Paula Mascarenhas

2º Vice-Presidente: Duarte Nogueira

Vice-Presidente: Eduardo leite

Vice-Presidente: Eduardo Riedel

Vice-Presidente: Raquel Lyra

Vice-Presidente: Beto Richa

Vice-Presidente: Geovania de Sá

Vice-Presidente: Marcos Vieira

Secretário-Geral: Paulo Abi-Akel

1º Secretário: Pedro Cunha Lima

2º Secretário: Savio Neves

Tesoureiro: Reinaldo Azambuja

Tesoureiro Adjunto: Micheli Petry

Líder na Câmara dos Deputados: Dep. Adolfo Viana

Membros Efetivos da Executiva

1) Izalci Lucas

2) Plínio Valério

3) Paulo Serra

4) Nilson Leitão

5) Hildon Chaves

6) Lena Pinto

7) Sebastião Madeira

8) Pedro Vilela

9) Debora Lovisi

10) Luiz Carlos

Ex-Presidentes

Fernando Henrique Cardoso

Pimenta da Veiga

Teotônio Vilela

José Aníbal

José Serra

Eduardo Azeredo

Tasso Jereissati

Aécio Neves

Bruno Araújo

Eduardo Leite

Suplentes:

1) Luiz Paulo veloso Lucas

2) Thelma Oliveira

3) Moema São Thiago

4) Aava Santiago

5) Luciano Neves

6) Sergio Fernandes Ferreira

7) Virgílio Melo

Secretariado:

Secretariado Nac. PSDB/Mulher: Cinthia Ribeiro

Secretariado Nac. da Juventude: Rodrigo Rizzo

Tucanafro: Gabriela Cruz

Diversidade: Edgar de Souza

