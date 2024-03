Riedel e Rose lanÃ§am segunda 'Caravana da Sudeco' em MS

O governador Eduardo Riedel, acompanhado da superintendente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), Rose Modesto, inaugurou mais uma edição da Caravana da Sudeco em Mato Grosso do Sul, que funcionará de hoje (20) até amanhã (21) no Mercadão Municipal de Campo Grande. Já nos dias 25 e 26 de março, os trabalhos seguem acontecendo na cidade de Dourados.

Para Riedel, esta ação é fundamental para Mato Grosso do Sul, pois o estado pode alcançar uma conexão econômica já que o fomento das linhas de crédito permitiu que micros, pequenos, médios e grandes empresas investissem em MS. “Isso potencializa ainda mais o nosso crescimento e desenvolvimento. Foi publicado recentemente o Mato Grosso do Sul, foi o estado que cresceu, sendo 6,6%, bem acima da média brasileira que ficou em 2.9. Isso tem muito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste e essa visão regional”, destacou.

Esta é segunda edição da Caravana da Sudeco, que tem como objetivo de abordar temas relacionados aos fundos de financiamento, levando orientações para facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas às linhas de crédito da Autarquia.

A superintendente da Sudeco, Rose Modesto, pontuou que a ação deve aproximar mais a população das instituições financeiras. Hoje, foi feito ainda o lançamento de um microcrédito com o apoio do FAMP (Fundo de Apoio ao Microempreendedor), do Sebrae.

“Um dos maiores problemas que o microempreendedor tem é a garantia que o banco exige. Quando a cria um fundo para garantir essas operações, esse dinheiro realmente pode chegar na mão de quem mais precisa”, disse Rose. Ela complementou ainda sua fala dizendo esperar ter mais de 6 mil atendimentos, superando a primeira edição da caravana, realizada em 2023.

A abertura do evento teve ainda a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Ele mencionou a necessidade da construção das políticas de estado bem feitas. “Se não tivermos a grandeza, sabedoria, a responsabilidade e a governança para chegar nos menores, oportunizando que os menores participem do processo de desenvolvimento, é como se não tivéssemos cumprindo a nossa missão. Temos que fazer por todos, sem aumentar a desigualdade”, disse.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino; representantes da Sudeco; do Governo Federal; do Governo do Estado; das prefeituras de Campo Grande e Dourados; do Sebrae; do Banco do Brasil; do Sicredi; do Sicoob; do Cressol; do BRDE; e diversas organizações de empresários e comerciantes locais, como a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG); Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS); Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande, estiveram presentes no evento.

Confira a programação:

Campo Grande (20 e 21/03 - Mercadão Municipal em Campo Grande - 09h às 17h)

20/03

09h - Credenciamento

09h a 12h - Abertura com Ministro do MIDR

14h - Palestra: FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio. (Sebrae)

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

19h - Caravana Itinerante

21/03

09h30 - FCO e Carta Consulta

10h30 - Palestra Fungetur ( Cressol )

14h às 17h10 - Workshop sobre convênios ( Formato: Virtual pelo Teams):

14h Abertura do evento dentro da Caravana da Sudeco

14:20h Inserção de Proposta no Transferegov.br e Formalização de Convênio Palestrante: Lisenir Ferreira Gomes – Coordenadora de Formalização

14:50h Projeto básico e acompanhamento da execução de convênios que tenham como objeto obras e serviços de engenharia Palestrante: Stenio Rodrigues Barboza - Coordenador de Projetos de Desenvolvimento Regional

16h Acompanhamento da Execução dos Convênios que tenham como objeto aquisição de equipamentos Palestrante: Manoel Mescia Costa – Chefe da Divisão e Acompanhamento de Execução

16:40 Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial Palestrante: Durcinéia Abreu Saldanha da Cruz – Coordenadora de Prestação de Contras)

Inscrições: Os interessados deverão acessar o link (https://forms.office.com/r/ibkw0E0Xmd) e efetuar a sua inscrição mediante o preenchimento do formulário próprio.

14h - FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio.

15h - Oficina do FCO e Carta Consulta

9h às 17h - Atendimento ao público realizado pelas instituições financeiras e equipes de convênios e fundos

