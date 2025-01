Riedel faz balanço e promete investimentos na educação

O governador Eduardo Riedel anunciou, durante evento nesta quinta-feira (30) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, uma série de novos investimentos na área da educação de Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, Riedel deu destaque para os investimentos dos deputados federais e senadores, que direcionaram valores para a área de educação em todos os municípios do Estado, além de relembrar os investimentos mistos entre a bancada federal e o governo estadual.

“A bancada federal, como grande parceira que é do Estado, está disponibilizando aqui 136 ônibus para os 79 municípios, o avanço das luzes digitais, que tem recurso próprio do Estado e recurso da bancada federal, toda a parte computacional de lógica dentro das escolas está sendo colocada aqui hoje também”, destacou.

Esses investimentos atenderão os mais de 180 mil alunos que estão matriculados na Rede Estadual de Ensino (REE).

Questionado sobre uma parceria para lidar com a defasagem nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de Campo Grande, Riedel destacou que um acordo pode avançar, mas não neste ano. “Pode avançar, eu não acredito que haja uma solução em um ano para uma demanda dessa, mas os municípios podem contar com a parceria do Estado”, comentou.

O governador também deu uma prévia do que estar por vir ainda neste ano. “Vamos avançar esse ano no Vale Creche, vocês vão conhecer esse programa ainda no mês de fevereiro ou começo de março.”

Além das escolas em áreas rurais e urbanas, o governador disse que um total de 18 escolas indígenas serão beneficiadas pelos investimentos na área da educação. “Não queremos deixar ninguém para trás nesse processo.”

O secretário Helio Queiroz Daher, da Secretaria de Estado de Educação, reforçou que o governo estadual incluiu a climatização no planejamento das reformas das escolas da REE.

“É importante se salientar para a sociedade que não é só a aquisição do ar. A gente tem que trocar toda a parte elétrica, então, dentro desse pacote de infraestrutura e de reforma das escolas, está embutido também o pacote de climatização”, comentou.

No entanto, para as escolas que não seja possível a instalação de ares-condicionados, o governo irá realizar a compra de climatizadores.

Sergio Barbosa, prefeito de Amambai, uma das cidades do interior que serão beneficiadas pelos investimentos do governo do Estado, deu destaque para a importância do transporte escolar em cidades pequenas.

“O transporte escolar é com certeza um dos grandes desafios no interior do Estado, Amambai por exemplo, nós temos quase 30 linhas de ônibus rurais, quase 6 mil quilômetros por dia, então toda vez que o caminho da escola, o transporte escolar é melhorado, com certeza ele melhora o transporte dessas crianças”, reforçou.

O prefeito ainda destacou que os recursos de transporte escolar federal não são o suficiente, já que o custeio dos veículos consome maior parte do montante destinado ao transporte. “Nós temos que fazer um esforço concentrado”, disse o prefeito, apontando para a necessidade de ações como a realizada pelo governo estadual.

