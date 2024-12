Riedel faz série de nomeações e exonerações em secretarias do governo

O governador Eduardo Riedel, por meio do Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta terça-feira (17), nomeou Walter Benedito Carneiro Junior como o novo secretário adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil, e Artur Henrique Leite Falcette como secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O mais novo secretário adjunto da Casa Civil, Walter ocupava o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e foi exonerado de sua posição anterior também hoje.

Além das nomeações, o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil, Daynler Martins Leonel, foi exonerado do cargo, sendo substituído por Walter em sua posição.

