Riedel garante moradia para 378 famílias em MS

O governador Eduardo Riedel assinou, na manhã desta terça-feira (27), um convênio que garante a moradia para 378 famílias em Mato Grosso do Sul, com a construção de 192 unidades em Campo Grande e 186 unidades habitacionais em Ponta Porã.

Riedel destacou os avanços no setor em Mato Grosso do Sul, que se consolidou como um dos estados que mais garantiu recursos para habitação. "A habitação é uma prioridade do Estado e temos que ter um olhar muito cuidadoso", afirmou o governador.

Além disso, o chefe do executivo sul-mato-grossense apontou para a chegada de novas operações industriais como um dos desafios para o governo estadual, que vê a necessidade um crescimento em todo o Estado.

"Com esta composição de esforços entre Estado, municípios, iniciativa privada e programas federais vamos avançando no crescimento e no atendimento para quem precisa de moradia", reforçou.

Com uma contrapartida de R$ 13 milhões por parte do governo de MS, serão investidos cerca de R$ 32,5 milhões no Residencial Professora Elfrida Winckler Antunes, em Ponta Porã, sendo R$ 7,2 milhões de contrapartida estadual.

Na cidade fronteiriça, a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), que doou o terreno, em parceria com o município de Ponta Porã, ficará responsável por garantir a execução do projeto.

Já em Campo Grande, os recursos totalizam R$ 37,2 milhões, sendo R$ 4,5 milhões diretamente dos cofres do Estado.

