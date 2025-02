Riedel se reúne com secretários para assinatura de contratos de gestão

O governador Eduardo Riedel se reuniu, na manhã desta sexta-feira (7), com os secretários de cada área, para a assinatura dos contratos de gestão para preparar as ações, projetos e programas que serão executados e desenvolvidos no Estado durante 2025.

Durante a reunião, Riedel destacou a importância da organização das metas e objetivos, para que a população receba serviços de qualidade em todos os 79 municípios sul-mato-grossenses.

"Fizemos uma reunião com todos os secretários para pensar em 2025, assinar os contratos de gestão, olhar o cenário de Mato Grosso do Sul com todas as diferentes políticas públicas, e saio bastante otimista. O Estado tem proporcionado ganhos significativos em termos de políticas públicas em cada uma das suas áreas. O secretariado é extremamente comprometido, temos uma governança muito sólida, muito forte no que diz respeito a busca pela entrega do resultado", disse o governador.

Ele ainda reforçou que vê com positividade os projetos para 2025. "Eu fico feliz de ter feito a reunião, ouvido o que eu ouvi, ver os números e indicadores e assinar um novo compromisso em 2025, que dá sequência a uma série de ações que vão estruturando o Estado que cresce, desenvolve e gera oportunidade para os cidadãos sul-mato-grossenses", comentou.

Os contratos de gestão completa, neste ano, 10 anos de funcionamento em Mato Grosso do Sul, marco que foi comemorado pelo secretário-executivo da Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), Thaner Castro Nogueira.

"É importante a gente evidenciar e comprovar que realmente tem sido feito. Este é o terceiro ano de desenvolvimento, que é marcado pela execução. No ano passado conseguimos fazer a entrega de 93%, foi muito importante. A ideia é ampliar, ações de médio e longo prazo, com ações no eixo de desenvolvimento social, que é primordial para o Governo. Estamos transformando a vida da população", ressaltou.

