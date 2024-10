Rose, Beto e Adriane: quem são os mais buscados na internet?

As eleições municipais estão acontecendo neste domingo (06), e por isso, as pesquisas na internet pelos candidatos aumentaram. Segundo o Google Trends, entre os três principais candidatos de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP), a ex-deputada federal é a que mais tem sido procurada nas últimas 24h.

Neste momento, Rose aparece com 100 pontos na escala de medição, sendo este o número mais alto fornecido. Ela aparece sendo pesquisada em Mato Grosso do Sul e no Estado de São Paulo.

Gráfico de Rose Modesto

Beto Pereira aparece em segundo, com 82 pontos na escala. O candidato do PSDB foi pesquisado por pessoas em Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo.

Gráfico de Beto Pereira

A atual prefeita, Adriane, é a menos procurada, apresentando 56 pontos na escala do Google, e está sendo pesquisada dentro do Estado.

Gráfico de Adriane Lopes

