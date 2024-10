Rose diz que tem projeto de mudança e irá "dialogar" com eleitores

Já no segundo turno, com 131.423 votos, Rose Modesto (União Brasil) esteve em seu comitê na noite deste domingo (6), e falou que irá buscar diálogo com eleitores de outros candidatos para vencer Adriane Lopes (PP), nas urnas no dia 27 de outubro nas Eleições Municipais 2024.

A candidata lembrou que disputou contra três adversários que têm apoio da máquina pública. “Uma eleição extremamente difícil, dura, eu sempre disse que teríamos um desafio enorme pela frente”.

Rose Modesto agradeceu a população, Deus e apoiadores e destacou que está indo para o segundo turno com “empate técnico” de votos. “Vamos buscar dialogar, com todos os eleitores dos candidatos que não chegaram ao 2° turno. Política é feita de diálogo, mas ela é feita do posicionamento, das bandeiras que a gente sempre apostou, sempre defendeu, e é com esse espírito que quero conversar com todo os demais partidos, dizer a eles que nosso projeto representa essa mudança na cidade que as pessoas querem. E se Deus quiser, chegar com a maioria dos votos no segundo turno”, declarou a imprensa.

Ao citar adversários, Rose comentou saída do PSDB por ter um “olhar diferente em algumas pautas” e disse que seu projeto representa a mudança.

"O projeto que representa mudança é o nosso, nunca estive na prefeitura, nunca coube a mim a responsabilidade de cuidar da saúde, que é o que eu quero fazer para poder diminuir essa questão de descaso. Campo Grande chegou ao fundo do poço de não ter dipirona, deixar mais de 8 mil crianças fora de uma creche. Campo Grande tem hoje problema com pessoas em situação de rua que trouxe insegurança e uma problema grave de saúde pública, que é a dependência química. A mudança está representada na nossa candidatura".

