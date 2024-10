Rose promete políticas públicas transversais para gestão humanizada e inclusiva

A candidata a Prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), afirmou em agenda no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC) que fará uma gestão humanizada, inclusiva e transversal na educação, saúde, assistência social, segurança pública e demais áreas.

Ela também recebeu representantes da Universidade da Maturidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UMA/UEMS). A candidata assinou carta compromisso da entidade se comprometendo com a cedência de servidores da rede municipal de educação para atuarem junto ao Ismac. ”Estamos repactuando o que hoje já existe, mas nós queremos avançar. Vamos ampliar o convênio para atender as necessidades da entidade, pois a demanda também aumentou”, disse.

O presidente do Ismac, José Aparecido de Souza, lembrou que Rose Modesto sempre contribuiu para melhorias no Instituto. “Rose é nossa parceira. Sempre nos ajudando. Sempre presente no Ismac. É com prazer e satisfação que recebemos você aqui hoje. Esperamos realizar mais parcerias no futuro”, enfatizou.

A candidata explicou que vai implementar políticas públicas transversais entre as secretarias apontando uma visão integrada para a pessoa idosa. “Vamos garantir às pessoas com mais de 60 anos acesso à educação, saúde, cultura, assistência social, esporte, cursos de qualificação, e muito mais”, destacou.

Rose Modesto reiterou as propostas para a saúde, como a realização de mutirões de exames e cirurgias para reduzir a fila de 70 mil pessoas que aguardam por procedimentos médicos. “Vai ser impossível resolver esse problema se a gente não unir todas as instituições de saúde. Vamos repactuar com os oito hospitais de Campo Grande para atender a população”, disse.

