Rose quer montar unidades do Centro Dia do Idoso e combater exclusão social

“Vamos garantir às pessoas com mais de 60 anos acesso à educação, saúde, cultura, assistência social, esporte, cursos de qualificação, e muito mais”, esse foi o compromisso assumido por Rose Modesto (União Brasil), durante sua visita no SIRPHA - Lar do Idoso.

A candidata a prefeita de Campo Grande, pretende ampliar a rede de proteção social. Fortalecer os serviços de assistência social, como CRAS e CREAS, garantindo ampliação do atendimento, bem como melhorar a estrutura física das unidades.

Rose Modesto disse ainda que irá montar unidades do Centro Dia do Idoso em Campo Grande. São unidades públicas destinada ao atendimento especializado a pessoas idosas e apoiar as famílias impossibilitadas de prover suas necessidades, representando fortalecimento da rede de Proteção Social Especial e inovação na oferta de políticas públicas para a população idosa.

“Muitas vezes a família não tem condições de ficar com o idoso durante o dia. Nesses locais os idosos poderão passar o dia, socializando com outras pessoas, fazendo cursos e outras atividades, voltando para casa de noite”, explicou.

Também serão desenvolvidas políticas de envelhecimento ativo e combater a exclusão social da pessoa idosa. Serão promovidas ações culturais, de lazer e esportivas para a população idosa em todas as regiões da cidade, para inclusão social e promoção da saúde. Rose Modesto também vai promover parcerias com o terceiro setor para a ampliação de atendimento em diversos segmentos sociais. “Vamos repactuar e aumentar os repasses que são feitos para fortalecer ainda mais essa rede de atendimento. O terceiro setor é fundamental para a gente garantir uma cidade melhor e justa para todo mundo”, disse.

