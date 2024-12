Secretários do Estado fazem balanço de 2024

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, realizou uma última reunião com todos os secretários de 2024 na tarde desta sexta-feira (13). À imprensa, os secretários falaram sobre um balanço do ano. O encontro ocorreu no buffet Yotedi, em Campo Grande.

Ao JD1, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, falou sobre a importância da reunião. "É uma reunião de encerramento do ano, onde a gente reúne todos os secretários para fazer um balanço do exercício. Então a gente está aqui discutindo todas as pautas, o que a gente fez de projeto, quais foram as entregas. E também todos os secretários estão apresentando seus planos e projetos para 2025 e 2026".

"Eu acho que a gente tem aqui uma boa estruturação do projeto que é a questão das parcerias públicas privadas que a gente veio fazendo. A gente tem muitas entregas na área do 'MS Ativo' que são todas essa parte que a gente tem junto com os municípios, na saúde, na educação e também na parte de infraestrutura", acrescentou.

O secretário também avaliou o mandato do governador Eduardo Riedel. "Eu avalio de forma excelente, mas acho que é importante a gente ouvir a avaliação das pessoas também. Quem colocou o governador aqui foi o povo. Nossas pesquisas hoje estão dando um índice de aprovação de 80% da gestão dele. A gente sabe que esse é um índice extremamente alto e a gente tem buscado corresponder todas as expectativas da população, mas a avaliação que a gente tem hoje numérica é essa ainda bem, né? Porque é sempre muito bem avaliado", finalizou ele.

Secretário de segurança

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, avaliou a segurança do Estado em 2024 como cheia de desafios. "Foi um ano de desafios, nós tivemos muitas ações. Tivemos o incêndio no Pantanal, tivemos ações em presídios, tivemos incorporação de policiais, de bombeiros militares, tivemos aumento de 30% na apreensão de drogas, operações aéreas, operações em presídios, operações nos rios, foi um ano muito intenso, mas que projetou uma redução de mais de 35% nos roubos, redução em diversos crimes importantes, esclarecimentos de crimes", pontuou.

De acordo ainda com Videira, o principal desafio não é apenas manter a excelência, mas cuidar com o efeito da excelência no sistema penitenciário. "Nós temos hoje 23 mil presos, essa população carcerária vem aumentando num ritmo de mais de mil presos por ano e isso nos custa, por ano, meio bilhão de reais", destacou ele.

Quanto as drogas, o secretário afirmou que vai continuar sendo um dos focos da segurança do Estado. "É uma política nacional. Quando o governo federal nos apoia no enfrentamento, principalmente ao tráfico já que aqui é o corredor, ele economiza nos outros estados também, então nós temos esse papel importante de continuar sempre combatendo o tráfico de drogas, porque é um serviço emprestado para o Brasil inteiro. Então quando a gente apresenta esses números, que nem deste ano: 525 toneladas de drogas apreendidas, principalmente aumentando as apreensões por policiamento aéreo na faixa de fronteira, estamos contribuindo não só para a nossa população, mas também para o resto do País, e o governo federal tem entendido esta nossa política". disse.

Videira destacou sobre a entregada das 77 novas viaturas da polícia. "Tanto que na segunda-feira a gente entrega 77 viaturas, que são frutos de convênios com o governo federal, através do MJ, com recursos da nossa emenda de bancada. Senador Nelsinho Traje, ontem (12), encaminhou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, emendas individuais dele de R$ 9,5 milhões. Então isso tudo é um reconhecimento dos nossos parlamentares e do governo federal de que se investindo no Mato Grosso do Sul você está imprimindo celeridade no combate aos crimes transfronteirosos, principalmente os deles acessórios, você reduz o custo e você otimiza resultados", finalizou.

Meio Ambiente

Já o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou em balanço o crescimento econômico de MS. "Foi um ano muito positivo quando a gente olha sobre a questão do crescimento econômico do Estado. Temos taxas de crescimento elevada e nós tivemos duas capacidades importantes. De globalizar um pouco o Estado, buscar esses investimentos fora daqui, então essa percepção positiva da economia do Estado em relação ao investimento nacional e internacional foi positiva. MS se posicionou como 8º Estado que mais recebeu investimento privado", pontuou.

O secretário ainda falou sobre o desafio da mão de obra. "Nós tivemos aí o grande desafio, e continua na mão de obra, eu acho que essa é uma questão fundamental, então de um lado nós temos um indicador muito favorável, que é a baixa taxa de desemprego, praticamente zero, e para o outro lado nós temos que qualificar e atrair gente. A gente sentou com o setor de celulose e com o setor de bioenergia, para identificar qual perfil que eles querem. Então nós estamos lançando qualificações mais direcionadas", acresentou.

"Nós temos uma grande preocupação que é 2032, então a gente tem que acelerar o processo de crescimento do Estado, para estar pronto quando o ICMS, nós não tivermos mais o ICMS como instrumento para atrair determinado segmento. Mas acho que a gente vai bem. Foco agora em bioenergia, biometano para 2025", finalizou.

Qualificação

O secretário-executivo da Semadesc, Esaú Rodrigues detalhou os planos para 2025. "Em 2025 nós vamos fazer a distribuição dos que nós chamamos de vouchers de qualificação. São qualificações voltadas para atender a necessidade das áreas de negócios já elencadas: mineração, bioenergia, florestal, a proteína animal que está crescendo bastante, bares-restaurantes, turismo, mulheres... então nós vamos fazer capacitações levantadas pelo mercado".

"Quando trazemos uma indústria, e a gente fala de desenvolvimento, você desenvolve todo um complexo produtivo local. Então, nós entregamos capacitações para todo um complexo que não é somente uma indústria. Então, tem todo um complexo que é desenvolvido juntamente. Então, nós não podemos entregar somente para uma indústria, porque isso tem a ver com todo o envolvimento que acontece na região", acrescentou ele.

Esporte

Sobre a pasta, o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que 2024 foi um ano de consolidação dos programas que o Estado já vem implantando. "Nós tivemos as Paralimpíadas, com recorde de medalhas dos Sul-mato-grossenses, frutos de projetos nossos, de bolsistas nossos. Eu acho que foi um ano de consolidação dos programas que a gente já implantou. Nós trouxemos grandes eventos esportivos, gerando fluxo turístico, então eu acho que foi um ano bacana. Inauguramos a pista de atletismo de Chapadão do Sul, inauguramos o ginásio de Itaquiraí", destacou.

O secretário ainda ressaltou que a questão da infraestrutura esportiva em MS será um dos focos para o próximo ano. "Essa é uma grande meta nossa. Nós já temos programas bastante consolidados no esporte, e a preocupação maior nossa é a recuperação e a construção de uma infraestrutura esportiva que permita que os nossos atletas tenham melhores condições de treinamento".

Quanto a cultura, Miranda citou o lançamento dos editais da PNAB. "Concluímos praticamente 100% da lei Paulo Gustavo, então foi um ano muito bacana. Estamos já com o edital pronto do Festival América do Sul, do Festival de Bonito, com grandes transformações, consolidação do 'MS Ao Vivo' foi um sucesso. Artistas para 2025 ainda é surpresa. E temos a caravana da cultura. A caravana da culturinha para o segundo semestre, que vai ser uma revolução, oportunizando as áreas de maior vulnerabilidade social terem acesso à cultura também", finalizou ele.

