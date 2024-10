Segundo turno: Veja por onde anda sua candidata nesta quinta-feira (17)

Além de debate do SBT MS, candidatas têm reunião com lideranças dos respectivos partidos e bases de apoio. Confira a agenda deste quinta-feira (17):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

Agenda interna

10:45 - Debate do SBT MS (Programa Tatá Marques)

Tarde:

14h - Reunião com a Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren)

Endereço: Av. Monte Castelo, 269 - Monte Castelo.

15h às 16h - Reunião com lideranças

16:30 - Reunião com lideranças no Comitê Central

Noite:

19h às 21h - Reunião com Lideranças da região do Imbirussu

Adriane Lopes (PP):

Manhã:

10h - Participa do Encontro do Movimento Conservador com Michelle Bolsonaro

