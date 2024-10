Segundo turno: Veja por onde anda sua candidata nesta quinta-feira (24)

Últimos dias para tentar conquistar o voto do campo-grandense pela Prefeitura de Campo Grande, as candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) concedem entrevistas e fazem reuniões. Confira a agenda desta quinta-feira (24):

Rose Modesto (União Brasil):

Noite:

19h - Reunião no Comitê Central com lideranças. Local: Comitê Central - Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 661. Centro

20h - Reunião com o segmento evangélico. Local: Clube Nipo - Endereço: Av. Min. João Arinos, 140 - Jardim Veraneio.

21h - Reunião com lideranças políticas da Região do Bandeira. Local: a definir

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

7h15 – Entrevista no programa Tribuna Livre, da Rádio Capital 95,9

11h – Entrevista no site Top Midia News

Cumpre expediente na prefeitura

Noite:

Participa de reuniões com apoiadores

