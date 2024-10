Segundo turno: Veja por onde anda sua candidata nesta sexta-feira (18)

Com pouco mais de uma semana para o segundo turno no dia 27 de outubro, Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) cumprem agendas de reuniões na Capital.

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

9h -Reunião com a diretoria do SindjusLocal: Sede do Sindjus. Endereço: Rua 24 de Outubro, 514 - Vila Glória

10h - Reunião com Grupo de Lilian Fernandes e Ricardo Ortiz.

Tarde:

15h - Reunião com a Diretoria e Colaboradores do Dsei. Local: Sede do Dsei/ R. Alexandre Fleming, 2007 - Vila Bandeirante.

Noite:

19h30 - Reunião Rose Modesto/ Residência do Edson Marques na Rua Esperança, casa 20, Lagoa Park.

20h - Reunião Rose Modesto e Wilton Acosta/ Comitê Rose Modesto. Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 661, centro



Adriane Lopes (PP):

Manhã:

7h20 - Entrevista na Rádio Hora 92,3 FM.

Manhã e tarde:

Agenda na Prefeitura

Noite:

Reuniões com apoiadores

