Segundo turno: Veja por onde anda sua candidata nesta terça-feira (22)

Na reta final da ‘corrida’ pela Prefeitura de Campo Grande, as candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) fazem reuniões com apoiadores e dão entrevistas nesta terça-feira (22). Confira a agenda de hoje:

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

10h - Entrevista no TOP Mídia News

11h - Entrevista na TV Guanandi - Band

Tarde:

Agenda interna

Noite:

18:30 - Reunião com os profissionais da Educação. Local: Comitê Central

19:30 - Reunião com os profissionais do Esporte e da Cultura. Local: Comitê Central

20h - Reunião lideranças da região do Lagoa. Local: a definir

20:30 - Reunião com lideranças na região Central. Local: Comitê Central

21h - Reunião com lideranças evangélicas. Local: Comitê Central

Adriane Lopes (PP):

Manhã:

Cumpre expediente na prefeitura

Tarde:

Concede entrevista, mas não informou para qual veículo de comunicação

Noite:

Faz reunião com apoiadores em diversos pontos da cidade

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também