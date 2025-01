Sem ocupar Mesa Diretora, PP pode ser maioria para presidir a CCJ da Câmara

Ocorreu em solenidade na noite de ontem (1°), a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 25/26, que elegeu a chapa do vereador Papy (PSDB), que apesar de ter feito o convite, ficou sem representante do PP no grupo que comandará a Casa.

No entanto, vereadores afirmaram que houve um acordo entre as partes, para manter o PP, segundo partido com mais vereadores na Casa e que representa a prefeita Adriane Lopes, em lugar de destaque, podendo presidir a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ).

Segundo Papy, a ideia é ter espaço para todos. “As presidências são, regimentalmente, escolhidas pelos cinco membros de cada comissão. É claro que existem ali alguns acordos prévios. Eu tenho certeza de que a gente vai encontrar esses caminhos para as presidências das principais Comissões. O PP é um partido com quatro vereadores, então, regimentalmente, dentro da proporcionalidade, eles têm vaga em todas as Comissões que desejarem, e, consequentemente, vão conseguir presidir as principais comissões já pelo tanto de vereadores que têm”.



Questionado, Beto Avelar que era um dos possíveis concorrentes a presidência da Câmara Municipal, mas desistiu horas, antes, disse que que a "Câmara estará em boas mãos" e tentará ajudar na interlocução entre Executivo e Legislativo, e alegou que ainda não pensa sobre as comissões, que só serão definidas a partir do dia 17 de fevereiro, quando começam os trabalhos da Casa.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também