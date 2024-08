Senado discute pagamento em dobro do Bolsa Família e outras propostas

Vinícius Santos com informações do Senado Federal

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado discutirá esta semana várias propostas relevantes. Entre as principais pautas está a possibilidade de pagamento em dobro do Programa Bolsa Família em dezembro, denominado "abono natalino".

Além do abono natalino, a CAE analisará uma proposta para dedução fiscal referente a despesas com a educação de pessoas autistas. Esta medida pretende oferecer alívio financeiro para famílias que investem em educação especializada para indivíduos com autismo.

Outro ponto de destaque nas discussões da CAE será o impacto da reforma tributária, cuja regulamentação continua sendo debatida pelos senadores. A reforma visa ajustar e modernizar o sistema tributário nacional, com potencial para alterar diversos aspectos das arrecadações e impostos.

Paralelamente, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) votará uma proposta para a reserva de vagas para homens e mulheres na renovação de dois terços do Senado. A proposta busca garantir uma maior equidade de gênero na composição do Senado.

A CDH também realizará uma audiência pública em comemoração aos 45 anos da Lei de Proteção aos Direitos Humanos. As discussões e decisões dessas comissões podem ter impactos significativos tanto nas políticas públicas quanto na estrutura legislativa do país.

