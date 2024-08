Senado vota nesta terça-feira detalhes sobre a reoneração da folha

O Senado Federal vai analisar, nesta terça-feira (20), o regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e as cidades com até 156 mil habitantes até o final deste ano.

A desoneração, criada há 13 anos de maneira provisória, deve ser reduzida de maneira progressiva entre 2025 e 2027, com a cobrança total de 20% da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sendo reestabelecida a partir de 2028.

Conforme o texto que será analisado, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), as alíquotas cobradas em 2025 sobre a folha de pagamento dos 17 setores serão de 5%. Em 2026 o valor sobre para 10% e, em 2027, alcança os 20%.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também