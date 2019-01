Simone admite disputar presidência do Senado

Saiba Mais Política Renan tem lobby favorável e Simone pode perder comando do Senado

A líder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Senado Federal, Simone Tebet, admitiu, em entrevista ao site Congresso em Foco nesta quinta-feira (10), que pretende disputar a presidência da casa, desde que tenha o aval do seu partido.

Simone é apontada como nome de “consenso” entre os colegas, a senadora sul-mato-grossense afirma que sua posição requer uma decisão interna e que ela só se lançará se tiver a preferência dos correligionários. “O mais importante é a decisão da bancada”, ressaltou.

Com a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, de determinar a votação secreta na disputa, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) terá a candidatura favorecida, mas Simone reforça que a candidatura do senador alagoano precisa também passar pelo crivo dos correligionários. “Qualquer outro emedebista precisa do aval dos colegas para concorrer”, avisa.

A bancada do MDB, que antes tinha 18 componentes, para a próxima legislatura reduziu para 12. A definição do partido, segundo o site, só deve sair a partir do dia 28, quando a nova bancada se reunirá.

Seis parlamentares já sinalizaram interesse na disputa pelo comando do Senado, além de Renan, Tasso Jereissati (PSDB-CE), Major Olimpio (PSL-SP), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Alvaro Dias (Podemos-PR) e Esperidião Amin (PP-SC).

Tasso já declarou publicamente que abriria mão de concorrer, caso Simone fosse a candidata do MDB. O tucano é o nome preferido dos senadores que se autodeclaram independentes em relação ao governo.

A eleição está prevista para 1° de fevereiro.

