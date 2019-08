Simone quer maior participação da mulher na política

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) defendeu a presença de mais mulheres na política. Ao participar do evento "Mulher, Política e Cidadania”, promovido pelo MDB Mulher, em Brasília, esta semana, Simone disse que "não há caminho para a melhoria do desenvolvimento do Brasil e para a redução das desigualdades com a mulher fora da política".

Simone lembrou que desde os 5 anos de idade convive com a política por causa do seu pai, Rames Tebet. Ela foi deputada estadual, prefeita de Três Lagoas duas vezes, vice-governadora e está no Senado há quatro anos e meio. Foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado, a maior da Casa, e, atualmente, é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado.

Para uma plateia de vereadoras, prefeitas e lideranças do MDB de todo o Brasil, Simone reforçou a necessidade de renovação do partido. Para ela, não basta tirar o "P e virar MDB", é preciso resgatar as origens do partido na busca da justiça social e da defesa da democracia. Mas não basta viver de história, fazendo alusão à grandes nomes do MDB, como Ulysses Guimarães, "é necessário incentivar o surgimento de novas lideranças".

Ao final de sua fala no evento, a ala feminina do partido defendeu que Simone assuma a presidência nacional da legenda.

