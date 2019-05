Simone Tebet pede prioridade à Rota Bioceânica

A senadora Simone Tebet (MDB) pediu atenção especial do governo federal ao projeto da Rota de Integração Latino-americana, conhecida como “Rota Bioceânica”.



Nesta quarta-feira (29), em reunião com o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, Simone ressaltou as vantagens da abertura da rota estratégica para as exportações brasileiras, especialmente para Mato Grosso do Sul e a região Centro-Oeste. Ela também citou o ganho para a integração comercial, cultural e turística entre Brasil, Chile, Argentina e Paraguai a partir da concretização da rota.



“Não há dificuldade, a ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta está sendo custeada pela Itaipu Binacional. A rota vai trazer um desenvolvimento estratégico/regional para o Brasil muito grande, beneficiando o agronegócio. É importante que o Ministério e o Governo Federal priorizem isso”, disse a senadora.



O ministro já tinha conhecimento da rota e acrescentou que há também a intenção de estimular a Bioceânica por via ferroviária. Ele citou projeto que tramita no Senado (PLS 261/2018) sobre ferrovias privadas e disse que a recuperação das ferrovias é prioritária para interligar a malha brasileira à peruana e chilena.



O projeto já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos, aguarda votação na Comissão de Infraestrutura e depois seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A senadora Simone, que é presidente da CCJ, se comprometeu a colocar a matéria em pauta rapidamente, quando o texto chegar à CCJ.



Recursos para BR-262



Simone Tebet aproveitou a reunião com o ministro para solicitar a liberação de recursos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para as obras de restauração da BR-262-MS, entre Três Lagoas e o entroncamento com a MS-338. O valor total é de R$ 178 milhões.



Atualmente, 7% da obra foi executada. Este ano, há previsão de R$ 36 milhões de investimento neste trecho. Simone também pediu o empenho da emenda da Bancada de Mato Grosso do Sul, no valor de mais de R$ 28 milhões para a construção do anel rodoviário em Três Lagoas, nas BRs 262/158/MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também