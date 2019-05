MDB não descarta Simone e André para a prefeitura da capital

A executiva do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Mato Grosso do Sul, se reuniu nesta segunda-feira (13), para tratar de diversos assuntos, entre eles, as eleições municipais do ano que vem.

O presidente municipal do MDB, Ulisses Rocha, reforçou ao JD1 Notícias que o partido terá candidatura própria e o próximo passo é o fortalecimento da sigla. Embora não haja nada definido, Ulisses não descarta a possibilidade do ex-governador André Puccinelli ou a senadora Simone Tebet entrarem na disputa, para a prefeitura de Campo Grande. “São nomes fortes, André já disse que não tem pretensão, Simone que está focada em Brasília, mas tudo pode mudar”, disse. O deputado Márcio Monteiro também foi citado pelo presidente municipal.

Ulisses Rocha também afirmou que o partido está aberto para políticos de outras siglas, que queiram disputar as eleições municipais pelo MDB. Ele disse ainda que o partido manterá sua diretoria para o próximo mandato. Entre os políticos presentes na reunião estavam, André Puccinelli, Simone Tebet e o ex-senador Waldemir Moka.

