Marun diz que MDB disputará prefeitura da capital

Após reunião na manhã desta sexta-feira (15), para definir os rumos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Mato Grosso do Sul, Carlos Marun, afirmou que a legenda terá candidatura própria para prefeitura de Campo Grande, em 2020.

Para Marun, o ex-governador e presidente regional do MDB, André Puccinelli, é o “grande nome, mas existem outros que também podem enfrentar a disputa”. “Outras lideranças poderiam vir ao partido com esse objetivo”, disse.

Marun acrescentou que o MDB deverá ter candidato próprio para prefeito no maior número de municípios possíveis. Também informou que o comando da legenda fica com Puccinelli “até a próxima convenção quando o futuro dependerá do desejo do ex-governador e da eventual disposição de outros correligionários de pleitearem a função”.

