Após reunião com bancada, Simone deixa liderança do MDB

A senadora Simone Tebet (MDB), reafirmou nesta terça-feira (29), que não abrirá mão da disputa pela presidência do Senado Federal e defendeu a alternância de poder. A bancada do Movimento Democrático Brasileiro decide na quinta-feira (31), em reunião marcada para ás 16h, se mantêm a candidatura de Simone Tebet (MS) ou se lançam Renan Calheiros (AL). E para dar liberdade à bancada a senadora também renunciou ao cargo de líder do partido.

“Não há recuo em hipótese alguma, não há negociação, não aceito cargos, sou candidata num processo democrático. Há um confronto dentro da bancada. Eu entrei para colocar propostas e desejar que o MDB volte a ter ideias, programas e volte a ter o papel fundamental que teve ao longo de toda a sua história”, disse a senadora.

Sobre a possibilidade de candidatura avulsa, Simone disse: “não ganhando, e faz parte do processo democrático, nós vamos analisar, vamos ver quais são os candidatos [de outros partidos] que vão recuar para ver se sairíamos ou não numa candidatura avulsa”.

Nesta terça-feira aconteceu a primeira reunião da bancada do MDB. A decisão ocorrerá na quinta-feira, quando os 13 senadores com mandato estarão presentes.

Senadora deixa liderança do MDB

"Mantenho a minha candidatura e, para dar liberdade à bancada, num processo democrático todos tem que disputar em igualdade de condições, acabei de declinar da liderança do partido. Isso não prejudica o processo. O unico consenso é de caminhar unidos", afirmou Simone na saída da reunião.

Quem assume agora a liderança do MDB será o senador José Maranhão (PB).

