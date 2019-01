MDB começa a decidir entre Renan e Simone

A bancada do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) começa nesta terça-feira (29), a discussão para decidir se mantêm a candidatura de Simone Tebet (MS) ou se lançam Renan Calheiros (AL) para a disputa pela presidência do Senado Federal.

O presidente do MDB, senador Romero Jucá (RR) declarou na segunda-feira (28), que busca união do partido através do diálogo. Ele publicou no Twitter que tanto Renan quanto Simone, assim como qualquer outro membro da bancada, tem o direito de colocar seu nome a qualquer cargo e qualificar o debate e a disputa. “A escolha da bancada deve ser livre, democrática e sobretudo respeitosa”, destacou o senador.

Mesmo se a bancada escolher por Renan para a disputa, Simone já sinalizou que poderá lançar candidatura avulsa. Em entrevista ao JD1 Notícias na semana passada, a senadora afirmou que seu partido precisa de renovação. “Se não der certo, eu não descarto o lançamento da minha candidatura em Plenário”, afirmou.

A reunião com a bancada está marcada para as 15h, em Brasília. A decisão deve sair até quinta-feira (31), véspera da eleição no Senado.

Deixe seu Comentário

Leia Também