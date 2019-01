Confirmado: Simone Tebet vai disputar presidência do Senado

A senadora Simone Tebet, líder do MDB no Senado, comunicou ao presidente do Partido, Romero Jucá, que vai disputar a indicação do partido à presidência do Senado com o senador Renan Calheiros. Ela marcou reunião da bancada para o dia 29 de janeiro, para que os 12 senadores decidam quem vai representar o MDB na disputa.

Para Simone é de suma importância o papel do Senado Federal em momento de transição, quando serão encaminhados ao Congresso projetos determinantes para o futuro do país, como a pauta econômica e outras medidas que visam a retomada do crescimento e o combate à violência. Ela diz que a Casa deve ir de encontro aos interesses da sociedade.

“Coloco minha candidatura em defesa da independência e da autonomia do Senado, que será a ponte de travessia para todas as saídas econômicas, sociais, regionais e políticas para o país. Além disso, devemos absorver o recado das urnas, que clamou por renovação na política e, consequentemente, no Senado”.

A senadora afirma que é preciso atuar ouvindo as ruas e se adequar aos ventos das urnas. “É um novo tempo, são novos ventos. É hora de olhar para a frente e nos reinventarmos, sob pena de sucumbirmos. Há um clamor por renovação. Por isso, coloco a minha candidatura na bancada”.

Em novembro, a senadora Simone chegou a defender uma autocrítica do MDB. O “desabafo”, como classificou, ocorreu no evento de lançamento das novas diretrizes do Partido e a divulgação do documento “O Caminho do Futuro”. “Precisamos ter humildade para reconhecer que não somos mais a saudosa sigla de que tanto nos orgulhamos. Não é mais assim que o povo nos enxerga“, disse.

