Renato Câmara tem nome indicado para presidir o MDB-MS

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) deputado Eduardo Rocha (MDB) indicou Renato Câmara (MDB) para ser o novo presidente do diretório estadual do partido. De acordo com Câmara, seu nome foi citado em discussões realizadas durante reuniões da bancada.

“Meu nome surgiu dentro das discussões para o pleito de 2020, estávamos discutindo sobre os rumos do partido. E nas reuniões fui um dos citados para presidir o MDB no estado, já que o diretório pretende buscar outras alternativas nesse novo momento em que vivemos”, explicou.

“E assim dentro dessas discussões na ALMS, o deputado Eduardo Rocha afirmou que eu teria a disponibilidade para liderar esse movimento partidário e poder avançar no sentido de fortalecer o Movimento Democrático Brasileiro”, completou.

De acordo com o deputado Renato, seu nome ainda não pode ser confirmado, pois ainda deve ser criada uma chapa e um encaminhamento do interesse desse grupo deve ser apresentado ao partido para discussões e assim analisarem [o diretório estadual] o meu nome. “Pode haver outros nomes que podem disputar a presidência do partido, ainda desconheço se há alguém com a mesma intenção”, afirmou.

Câmara afirmou que, caso seja presidente do MDB no estado, pretende se aproximar dos interesses das bases da comunidade "normalmente os partidos se afastam dos interesses locais e nós queremos essa aproximação para que as bandeiras partidárias sejam as bandeiras onde a comunidade encaminhe suas indicações", comentou.

Renato foi presidente do diretório municipal de MDB em Ivinhema no ano de 2002 até 2005. Ele também presidiu o MDB na cidade de Dourados.

