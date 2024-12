Sisem elegerá nova diretoria em janeiro

O Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (SISEM) realizará, no dia 28 de janeiro de 2025, a eleição para a escolha da nova diretoria, conselho fiscal e conselho deliberativo, tanto para os cargos efetivos quanto suplentes. A votação será exclusivamente virtual, das 09h às 17h, e o acesso ao sistema de votação poderá ser feito através do endereço eletrônico https://votar.eleicaoagora.com.br.

O período para o registro de chapas começa, 27 de dezembro deste ano e seguirá até 6 de janeiro de 2025. Durante este período, a secretaria da entidade, localizada na Rua Otaviano de Souza, nº 58, Monte Líbano, funcionará de segunda a sábado, das 07h às 13h, com atendimento ininterrupto. O expediente será suspenso apenas no dia 1º de janeiro, devido ao feriado de Ano Novo. O registro das chapas deve ser realizado em duas vias, acompanhadas da documentação necessária de cada candidato, como exigido pelo Estatuto da entidade.

A eleição virtual será conduzida com base nas normas estatutárias, e o registro de qualquer chapa que não atenda aos requisitos do número de candidatos exigido será recusado. Para mais informações, os servidores podem procurar a secretaria do SISEM durante o horário de atendimento.

