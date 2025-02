Soraya anuncia mais de R$ 100 milhões para Campo Grande

A senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS) anunciou, na manhã desta segunda-feira (10), a destinação de R$ 110 milhões para obras de infraestrutura em Campo Grande, com foco na construção de dois viadutos estratégicos na Capital.

Coordenadora da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul, a senadora fez o anúncio durante uma reunião na Câmara Municipal, que contou com a presença de senadores, deputados federais e vereadores, onde ela reforçou a importância dos recursos federais.

“Meu papel na coordenação da bancada é buscar recursos e trabalhar para que esses investimentos cheguem de forma eficiente ao nosso estado. Hoje, damos mais um passo importante para a modernização da infraestrutura de Campo Grande”, apontou a senadora.

O montante irá viabilizar a construção de viadutos na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Parque e na Avenida Gury Marques com a Avenida Senador Mendes Canale, mais conhecida como rotatória da Coca-Cola.

Além dos R$ 110 milhões destinados aos viadutos, Soraya também articulou a inclusão de R$ 30 milhões a R$ 40 milhões para habitação, com parte diretamente investida em Campo Grande.

