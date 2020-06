"Uso obrigatório de máscara será estipulado nessa sexta", diz Marquinhos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) anunciou na tarde desta terça-feira (16), que a partir da próxima sexta-feira (19) será estipulado no município o uso obrigatório de máscaras em locais públicos. Hoje, a obrigatoriedade só é válida para o transporte público.

O decreto com a exigência deve ser finalizado e publicado no Diogrande entre quarta-feira (17) e quinta-feira (18). Antes de tomar a mediada, me reuni com o Ministério Público Estadual (MPE) e com a Ordem dos Advogado do Brasil (OAB) estadual para definirmos se esse tipo de medida é cabível judicialmente, pois todas as vezes que uma questão é judicializada, gera uma intranquilidade”, explicou.

E complementou dizendo que, “portanto o texto será elaborado em diversas mãos para que seja o mais claro possível, para salvaguardar o direito, sem ferir a liberdade do campo-grandense.”

Vans intermunicipais

Marquinhos também anunciou que a Prefeitura estipulou o regramento para o serviço de transportes municipais de vans na capital. O serviço havia sido suspenso devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda conforme o prefeito, o embarque e desembarque só poderão ser feitos nas duas cooperativas regulamentadas. Além disso, os veiculo só poderão circular com lotação máxima de 50%. Também deverá ser aferida a temperatura de todos os passageiros, antes de embarque e no desembarque. Por fim, todos os passageiros serão obrigados a usarem máscaras durante toda a viagem.

