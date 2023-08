Veja o vídeo que causou briga entre os vereadores Juari e Vilassanti

A briga entre os vereadores Alírio Villasanti (União) e Professor Juari (PSDB), durante uma confraternização na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) na noite de quinta-feira (4), teve início por conta de um vídeo.

O vídeo em questão, como dito anteriormente por Juari ao JD1, foi feito como resposta a um projeto de Villasanti, que prevê a criação de um sindicato para profissionais da educação municipal infantil que foram contratados por meio do processo seletivo.

“Houve um desentendimento meu e dele, ele se alterou, ficou bravo, por que ele prometeu sindicato para o processo seletivo, e a legislação não permite, então eu fiz um vídeo”, afirmou o vereador.

Junto ao vídeo, uma mensagem foi disparada e compartilhada no WhatsApp, afirmando que os profissionais estão sendo enganados pelo projeto.

“Estão MENTINDO para vocês dizendo que vão criar um sindicato”, dizia a mensagem.

Villasanti, no entanto, afirma que a criação de um sindicato para contratados está dentro dos parâmetros legais.

“Criamos agora, no início do mês passado, o sindicato da educação infantil. Está tramitando no cartório, ele já recebeu e aceitou, agora vão acontecer aquelas coisas normais da burocracia, e ele alega que isso não pode, que isso é uma inverdade, que não pode ser criado o sindicato, mas pode, o meu jurídico trabalhou”, detalhou ao JD1.

Segundo o vereador, o desentendimento não passou de uma divergência de pontos de vista, porém, uma reunião de conciliação já está marcada entre os dois para apaziguar os ânimos.

Confira o vídeo que causou toda a briga:

