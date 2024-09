Veja por onde anda seu candidato nesta quarta-feira (25)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de entrevistas, reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste quarta-feira (25):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

- 7:30 - Evento - Entrega da Carta de Compromisso com a Infância e Adolescência. Local: Faculdade Insted - Endereço: Rua 26 de agosto, 63. Centro

Tarde:

- 14:30 - Entrevista na Rádio 106 FM (Jornal O Contribuinte)

- 16h - Reunião no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Rose Modesto). Local: Conselho Regional - Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 174 - Centro

Noite:

- 19:30 às 22h - Reuniões com lideranças da região do Prosa, Centro e Lagoa

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

- Cumpre expediente na Prefeitura Municipal de Campo Grande

- Entrevista: TV Morena - Programa MS1

Noite:

- Evento: Encontro Delas, com a presença das senadoras Tereza Cristina (PP-MS), Damares Alves (Republicanos-DF), além da ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti.

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

- 7h30 - Evento - Entrega da Carta de Compromisso com a Infância e Adolescência. Local: Faculdade Insted - Endereço: Rua 26 de agosto, 63. Centro

- 10h - Entrevista: SBT - Programa do Tata Marques / Ao Vivo. Local: SBT Televisão - Av. Calógeras, 315 - Centro

Tarde:

- 14h - Visita: Crefito (Conselho Regional De Fisioterapia E Terapia Ocupacional). Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 1400 – Centro

Noite:

- 19h - Reunião: Cria Do Aero Rancho – Republicanos. Endereço: Rua Graciliano Ramos, 60 - Aero Rancho

- 20h - Reunião PL - Transmissão Bolsonaro – PL / 700 Pessoas. Local: Comitê. Endereço: Av. Calógeras, 950 – Centro

Camila Jara (PT):

Manhã:

- 7h30 - Evento - Entrega da Carta de Compromisso com a Infância e Adolescência. Local: Faculdade Insted - Endereço: Rua 26 de agosto, 63. Centro

- 10h30 - Visita Ao Hospital São Julião para assinatura de Carta Compromisso. Local: Rua Lino Villacha, 1250, Nova Lima (Gravação Com A Tv Morena)

Tarde:

- 14h às 15h30 – Gravação do programa eleitoral

- 16h – Caminhada Camila e Zeca. Local: Rua General Alberto Carlos De Mendonça Lima, Esquina Com A Leão Zardo, Bairro São Conrado

Noite:

- 18h - Reunião Com A Candidata Neide. Local:Sinttel – Rua José Antônio, 1682, Centro - Público: 150 Pessoas

- 19h - Reunião com o Candidato Landmark. Local: Rua Cotipora, 119, Parque Novos Estados

- 20h - Reunião com Candidato Ayrton. Local: Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 262, Centro

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

- 7h30 - Evento - Entrega da Carta de Compromisso com a Infância e Adolescência. Local: Faculdade Insted - Endereço: Rua 26 de agosto, 63. Centro

Tarde:

- Entrevista

- Reunião com colaboradores no QG

Noite:

- Percorrerá os bairros da cidade

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

- Entrevista: Rádio FM Capital

Tarde:

- Visitas

Noite:

- Reunião na região central

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

- 7h30 - Evento - Entrega da Carta de Compromisso com a Infância e Adolescência. Local: Faculdade Insted - Endereço: Rua 26 de agosto, 63. Centro

Tarde:

- 15h – Corpo a Corpo com a população na Rua Rio Branco

Noite:

- 19h – Reunião com liderança do Prosa

