Veja por onde anda seu candidato nesta quinta-feira (3)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande fazem entrevistas e se preparam para o debate da noite de hoje na Capital. Confira a agenda deste quinta-feira (3):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

7h30 - Entrevista na Rádio Difusora Pantanal

Noite:

21h - Debate TV Morena

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

8h Entrevista: Rádio CBN

Noite:

21h - Debate TV Morena

Beto Pereira (PSDB):

Manhã e tarde:

8h - Entrevista: B de Paula

9h30 às 18h – Preparação: Debate TV Morena

Noite:

19h - Debate TV Morena

Camila Jara (PT):

Manhã:

10h às 12h - Caminhada no centro com Pedro Kemp. Endereço: 14 de Julho, esquina com a Avenida Afonso Pena

Tarde:

14h30 às 16h - Preparação para o debate

Noite:

19h30 – Chegada na TV Morena. Endereço: Sede da TV Morena – Rua Santana, 170, Jardim TV Morena

21h – Debate TV Morena

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

9h - Reunião com grupo de apoiadores no QG

Tarde:

15h - Encontro com SINDJOR para assinar carta de compromisso

17h - Reunião com trabalhadores da indústria "Grande Aço"

Noite:

20h – Live no Instagram

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã e tarde:

Concentração para o debate noite debate

Noite:

21h - Debate TV Morena

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

9h - Corpo a corpo na Avenida Cafezais

Tarde:

15h - Reunião com lideranças no Bairro José Abrão

Noite:

19h - Reunião no Nova Lima com empresário da região

