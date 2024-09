Veja por onde anda seu candidato nesta segunda (30)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste domingo (29):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

7:30 - Entrevista Rádio Capital FM

8:15 - Reunião com a Diretoria do Mercado Municipal de Campo Grande

Tarde:

15h - Gravação do Programa Eleitoral

16:30 - Reunião com empresários e funcionários de uma empresa da região do prosa

Noite:

19:30 - Reunião com lideranças da Região do Lagoa

20:30 - Reunião com lideranças da Região do Imbirussu

Adriane Lopes (PP):

Manhã

6h40 - 8h - Entrevistas a Rádio Hora

10h30 - Sabatina do hospital São Julião, ao fim da manhã

Tarde e noite:

No período da tarde, prefeita cumpre expediente na Prefeitura e à noite faz reuniões com apoiadores e candidatos a vereador.

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

8h - Sabatina: São Julião. Participam: Médicos, Gestores E Colaboradores. Pauta: Apresentação Das Propostas Para Saúde E Meio Ambiente/ Local: Centro De Convenções - Dr. Gunter Hans - Rua Lino Villachá, 1250 - Nova Lima



11h - Entrevista: Rádio Nova Com Otavio Neto



Tarde

14h - Reunião: Sindicato Das Pax De Campo Grande/ Local: Cemitério Parque De Campo Grande.Av. Sen. Filinto Müler, 2603 – Pioneiros



16h – Reunião para entregads Carta De Intenção da Diretoria Do Comtur - (Conselho Municipal De Turismo)

17:30 - Reunião: Acessibilidade E Inclusão Com o Beto/ Local: Comitê Central. Av. Calógeras, 950 – Centro



Noite:

18:30 - Reunião: Médicos Com o Beto/ Local: Buffet La Riviera. Rua Pedro Celestino, 2363 – Centro

20h - Reunião: Amigos Do Beto/ Local: Lord Pub. Av. Ernesto Geisel, 4546 – Amambaí – Região: Anhanduizinho



21h - Reunião: Esporte Com o Beto/ Local: Academia Cultura Física. Av. Aero Clube, 114 - Vila Sobrinho



Camila Jara (PT):

Manhã:

9:30 - 11:30- Reunião Com A Coordenação Geral De Campanha/ Local: Morena Vídeo



Tarde:

14h - Visita Ao Camelódromo com o Pedro Kemp/ Local: Avenida Noroeste, 5089, Centro

15h – 17h - Preparação para o Debate Da TV Morena/ Local: Produtora Morena Video

18h – Reunião com candidata Ladyelle/ Local: Rua Roda Velha, 13, Jardim Inápolis, Indubrasil



Noite:

20h -Reunião com o candidato Ayrton/ Local: Rua Querubina Garcia Nogueira, 1088, Rouxinóis

Beto Figueiró (Novo):

Manhã

- 10:30h entrevista ao MS1

Tarde:

- 14h caminhada em Anhandui (passaremos o dia por lá fazendo caminhada e conversando com apoiadores)

Noite:

- 20h live no Instagram do candidato

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

Entrevista na rádio



Tarde e noite:

Visitas

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

8h - Reunião com amigos no escritório particular

9h50 - Corpo a Corpo na Avenida Cafezais

Tarde e noite:

19h - Feira do Jardim Colibri





