Veja por onde anda seu candidato nesta segunda-feira (16)

A semana começa com agenda cheia para os candidatos a Prefeitura de Campo Grande, com gravações e visitas a bairros e lideranças. Confira a programação desta segunda (16):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã e tarde:

Agenda interna de reuniões (Coordenação)

Gravação para o programa eleitoral

Noite:

Reuniões com lideranças da região do Bandeira (Bairro Universitário) e Segredo (Vila Nasser e Tarsila do Amaral).

Adriane Lopes (PP):

Manhã:

A prefeita Adriane Lopes (PP) cumpre agenda na prefeitura e participa no final da manhã, de entrevista no SBT, no programa O Povo na TV



Tarde:

Agenda na Prefeitura



Noite:

Reuniões com candidatos a vereador da coligação Sem medo de Fazer o Certo, nas regiões do Segredo, Prosa, Anhanduizinho, Lagoa e Bandeira.

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:



8h - Entrevista no Topmídia News

9h às 18h - Agenda Interna

Noite

19h - Reunião com a Juventude/ Local: Comitê Beto. Av, Calógeras, 950, Centro

Camila Jara (PT):

Manhã:

9h30h - Reunião Da Coordenação Geral/ Local: Morena Vídeo

Tarde:

14h às 16h - Preparação da candidata para debates

16h30 - Caminhada nas Moreninhas/ Local: Rua Ipamerim, Esquina Com A Rua Alto Da Serra, Moreninha II



Noite:

19h - Reunião com Proprietários de bares e Ccndidato Jean/ Local: Pizza Pub – Rua 14 De Julho, 2553, Centro

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

Entrevista na Capital 95 FM



Tarde:

Reunião com apoiadores



17h - Caminhada nos bairros



Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

Entrevista Rádio Hora.

Tarde: Gravação de material de campanha

Noite:

Visitas

Jorge Batista (PCO):



Sem horário - Gravação de vídeos para campanha

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

10h - Gravação de conteúdo para campanha



Tarde:

13h30 - Reunião com FOR-SUS na sede Conselho Municipal de Saúde - Vila Alba



14h - Reunião no Hospital Santa Casa

