Veja por onde anda seu candidato nesta sexta-feira (20)

Os candidatos a Prefeitura de Campo Grande cumprem nesta sexta-feira (20), os compromissos de campanha com agenda de atividades em várias regiões. Confira:

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

Agenda interna

Tarde:

Gravação do programa de rádio

Noite:

19:30 - Reunião com lideranças na região do Itamaracá

20h - Grande reunião na região das Moreninhas



Adriane Lopes (PP):



Manhã:

Cumpre expediente na prefeitura municipal de Campo Grande

Entrevista na Capital FM 95,9

Tarde/Noite:

Reuniões com candidatos a vereador pela coligação 'Sem Medo de Fazer o Certo' em diversas regiões da cidade

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

07h às 9h - Visitas Empresas

09:30 - Recebe representantes do Sindjor - Sindicato Dos Jornalistas/ Presidente: Valter Gonçalves

10h – Recebe representantes do Fórum de Educação De Jovens E Adultos FEJA/MS

Tarde:

14 - Visita em Centro Atacadista

15h - Caminhada No Bairro

Noite:

18h - Reunião: Trânsito Com Beto/ Local: Comitê Central - Av. Calógeras, 950 Centro



Camila Jara (PT):

Manhã:

07:30 - Entrevista Tribuna Livre - Capital FM 95/ Local: Avenida Capital, 125

10:45 - Entrevista Ao Programa Tatá Marques – SBT/ Local: Rua Calógeras, 315



Tarde:

14h Às 17h - Gravação Do Programa Eleitoral (Programa De Acidente De Trânsito)

Noite:

18h - Encontro Da Candidata Camila Jara Com O Setor Esportivo/ Local: Teatro Do Mundo – Rua Barão Do Melgaço, 177, Centro

19h - Reunião Candidato Jaime Com Professores Público: 150 Professores. Organizador:

Professor Gilvano (ACP)/ Local: Rua Barbatimão, 20, Rancho Alegre (Entrada Do Caiobá)



Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

Entrevista a CBN e outras gravações

Tarde:

16h - Evento no QG com o campeão mundial de Jiu-Jitsu Roberto “Cyborg”: Serão discutidas pautas de esportes e empreendedorismo/ Local: Em frente ao Bioparque nos altos da Afonso Pena

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

Caminhada no Centro

Tarde:

Entrevista rádio Nova 106



Noite:

Reunião Taveirópolis.

Jorge Batista (PCO):

Manhã/tarde:

- Reunião no airro Mata do Segredo

Noite

Reunião no bairro Cristo Redentor

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

8h - Podcast Polijota - candidata a vereadora Ana Lígia & prefeito Ubirajara Martins



Tarde:

14h - Reunião com liderança da região central

Noite:

18h30 – Reunião com liderança na região Imbirrussu

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também