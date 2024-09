Veja por onde anda seu candidato nesta sexta-feira (27)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste sexta-feira (27):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

- 9h - Reunião com lideranças e moto entregadores de aplicativos. Local: Av. Presidente Ernesto Geisel, 1909

Noite:

- Reunião com lideranças da região do Aero Rancho (Comício), Tijuca e Lajeado

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

- Cumpre expediente na Prefeitura Municipal de Campo Grande

Noite:

- Reuniões com apoiadores e candidatos a vereador pela coligação Sem Medo de Fazer o Certo

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

- 7h - Visita: Canteiro de obra da Tecol Engenharia. Local: Av Rita Vieira de Andrade, 2917 – Rita Vieira

- 8h - Visita: Discautol. Local: Av Mato Grosso, 5046 – Carandá Bosque

- 9h às 12h - Caminhada no bairro

Tarde:

- 15h - Entrevista: O Contribuinte. Local: Rua: Ponta Porã, 173 - Vila Palmira

Noite:

- 19h - Reunião: Rose Farias – PSB. Local: Avenida Joaquim Manoel De Carvalho, 395 - Vila Carvalho

Camila Jara (PT):

Manhã:

- 7h30 - Coletiva de imprensa com o governador de Mato Grosso do Sul. Local: Recptivo do governo de MS– Rua Lima Felix, 154, Chácara Cachoeira

- 9h30 às 11h - Gravação do programa eleitoral com a Patrícia/Elza. Local: Av. Calógeras – Entre a Av. Mato Grosso e a Av. Antônio Maria Coelho

- 11h às 12h - Gravação com candidatos a vereadores de Campo Grande

Tarde:

- 14h às 15h - Reunião para assinatura de cartas:

* ABECS (Associação Brasileira De Ensino De Ciências Sociais)

* Mães Atípicas

* Alunos da Universidade da Maturidade (Curso de extensão aa UEMS)

Local: Teatro Do Mundo – Rua Barão De Melgaço, 177, Centro

- 17h45 - Pedalada com a candidata Luiza Ribeiro

* Concentração: Bar Do Zé. Local: Rua Barão Do Rio Branco, 1213, Centro (Entre as Ruas 14 de Julho e 13 de Maio)

*Percurso: saída do Bar do Zé até o fim da Rua 14 de Julho, passando por trás do Belas Artes e retornando pela Orla Morena, Afonso Pena e por fim, na 14 de Julho de volta pro Bar do Zé.

- 19h - Reunião com candidato Ayrton com irmão do Cabo Almi (Diuzinho). Local: Rua Humberto Fernandes Lino, 292, Jardim Colibri I

- 20h - Reunião com Professor Francisco. Local: Rua Guensei Shinzato, 30, Bairro Jardim das Nações

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

- Caminhada pelo Centro de Campo Grande para visitar comerciantes. Local: Rua Calógeras

Trade:

- 16h – Reunião na empresa AGEPAR com os colaboradores e funcionários

Noite:

- 18h – Caminhada na feira do Bairro Novos Estados

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

- Visita ao Hospital São Julião

Tarde:

- Gravação na TV Morena

Noite:

- Reunião com professores convocados

Ubirajara Borges Martins (DC):

- Não informou a agenda

