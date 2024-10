Veja por onde anda seu candidato nesta sexta-feira (4)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande fazem reuniões e andam pelas ruas da Capital. Confira a agenda deste sexta-feira (4):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

Reunião com a Coordenação da campanha

Tarde:

Caminhada no comércio da região central

Adriane Lopes (PP):

Cumpre expediente na Prefeitura

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

8h às 12h – Agenda interna

Tarde:

15h às 18h – Caminhada: Bairro a definir

Noite:

19h30 – Irá em uma feira livre

Camila Jara (PT):

Manhã

9h30h às 10h50 - Circuito De Atividades De Rua - Reta Final De Campanha



Atividade 1:

9h30 - 10h - Caminhada No Jardim Itamaracá/ Ponto De Encontro: Rua Padre Mussa, 1200, Esquina Com A Rua Eufrates

Atividade 2:

10h às 10h10 - Deslocamento Até A Próxima Caminhada

Atividade 3:

10h10 – 10h50 - Caminhada No Bairro Tiradentes/ Local: José Nogueira Vieira, 266

Tarde:

12h às 14h - Almoço Da Candidata

16h às 17h - Caminhada no bairro Dom Antônio/ Local: Rua Evelina Figueiredo Selingard, 980

Concentração: (Em Frente Ao Top Dog)

17:10 – 18:30 - Caminhada Na Rua Da Divisão/ Local: Rua Da Divisão, 1200, Aero Rancho

Concentração: (Rotatória Do Fort)



Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

Recebe apoiadores no QG da campanha

Tarde:

14h - Reunião com comerciantes

Noite:

20h - Live no Instagram

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã, tarde e noite:

Visitas para amigos e familiares

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

9h - Corpo a corpo na rua Evelina Figueiredo Selingardi

Tarde:

15h30 - Caminhada da vitória Rua Indiápolis, localizada no Jardim Noroeste

Noite:

19h - Reunião com liderança e vereadores diretório do partido

