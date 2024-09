Veja por onde anda seu candidato neste sábado (21)

Os candidatos participam de reuniões com apoiadores, fazem visitas e ainda participam de gravações e reuniões durante a corrida a Prefeitura de Campo Grande. Confira a agenda deste sábado (21):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

- 9h - Caminhada na Avenida Raquel de Queiroz (Aero Rancho)

Tarde:

- 14h - Reunião no Comitê Central com as Mães Atípicas

- 15h - Reunião com o Bispo Dom Dimas

- 16h - Reunião com os profissionais do transporte escolar de Campo Grande

- 17:30 - Reunião na região do Jardim Los Angeles

Noite:

- 20h - Reunião na região do Itamaracá

Adriane Lopes (PP):

Manhã:

- Visita empresas de Campo Grande

Tarde:

- Participa de gravação do programa eleitoral

Noite:

- Reuniões com candidatos a vereadores da coligação Sem Medo de Fazer o Certo

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

- 08h30 às 12h – Visita ao Camelódromo - Av. Noroeste, 5089 – Centro

Tarde:

- 16h - Reunião: Católicos com Beto - Local: Comitê Beto, Av. Calógeras, 950 – Centro

Camila Jara (PT):

Manhã:

- 9h às 10h30 – Gravação do programa eleitoral - local: Rua dos Emboabas, 613, Vila Nossa Senhora Das Graças

Tarde:

- 14h às 15h – Continua gravação de programa eleitoral

- 16h às 18h - Ato Geral Da Cultura (Camila Jara e Zeca vão assinar o Pacto com a Cultura) - Local: Ponto Bar - Rua Dr. Temistócles, 103

Noite:

- ‘Onda Vermelha’ durante o festival Afronta e show da Lecy Brandão

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

- 11h - Participa do seminário estadual de jiu-jítsu

Tarde:

- Fará reunião com apoiadores no 'QG' da campanha

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

- Reunião de estratégia de campanha com os coordenadores

Tarde:

- Gravação

Noite:

- Reunião no Centro Oeste

Jorge Batista (PCO):

- Não informou a agenda

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

- 10h - Corpo a corpo com a população na 14 de Julho junto de candidatos a vereadores

Tarde:

- 14h – Reunião com comerciantes do Nova Lima

Noite:

- 18h30 – Visita feira da Piratininga

