Veja por onde anda seu candidato neste sábado (28)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste sábado (28):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

9h30 - Caminhada na região Central

11h - Reunião com lideranças no Nova Campo Grande

Tarde:



11h - Gravação do programa eleitoral

15h - Reunião com segmentos no Comitê Central

Noite:

18h às 21h - Reunião com lideranças da região do Tijuca e Anahi

Adriane Lopes (PP):

Manhã

- Realiza visita a empresas

Tarde e noite:

- Participa de reuniões com candidatos a vereador

Beto Pereira (PSDB):

Manhã e tarde:

8h às 17 - Agenda interna

Noite:



18h30 - Reunião: Kaio do Tiradentes - Av. Marquês de Pombal, 1440

19h - Reunião com Adilson Rodrigues - Rua Dona Idalina, 49

20h30 - Reunião com vereador Coringa - Quadra de Futebol na Av. Fábio Zahran, 8565

Camila Jara (PT):

Manhã:

9h - Primavera da Esperança - TV. Ibrahim Melke com Av. Pres. Tancredo Neves

Tarde:

14h às 17h - Gravação de campanha - Praça Cuiabá, bairro Amambaí

Noite:

18h - Plenária de final de campanha com o candidato Jaime - Buffet Romeu e Julieta

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

9h30 - Visita à comunidade Homex



Tarde:

15h - Reunião com apoiadores e candidatos a vereadores

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

- Visita ao bairro Aero Rancho

Tarde:

- Visita ao bairro Nova Lima

Noite:

- Caminhada no centro de Campo Grande

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:



- Realiza corpo a corpo no centro de Campo Grande

Tarde

- Agenda em três eventos particulares

