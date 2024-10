Veja por onde anda seu candidato neste sábado (5), véspera de eleição

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande têm mais algumas horas para tentar fortalecer seus nomes e ganhar votos nas urnas neste 1° turno das eleições Municipais 2024 que ocorre neste domingo (6). Apesar das campanhas terem se encerrado, postulantes realizam passeatas pela cidade neste sábado (5).

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

8h – Carreata da vitória/ Local de encontro: Rua da Divisão,279, Parati



Tarde:

14h – Live com Rose e vice Roberto Oshiro/Instagram

Adriane Lopes (PP):

9h30 - Carreata/ Ponto de encontro: Vila Morena (Cidade do Natal)

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

7h30 – Carreata 45



Tarde

13h30 – Carreata 45



Noite

19h – Caminhada feira livre



Camila Jara (PT):

9:30h - Panfletagem no Centro/ Local: Rua Barão Do Rio Branco, Esquina Com Rua 14 De Julho com coordenação do deputado Pedro Kemp

Beto Figueiró (Novo):

Não informou agenda



Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Não informou agenda



Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã

Encontro 'corpo a corpo' com eleitores na região central



