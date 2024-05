Vereadores analisam veto de proposta que garante vagas nas escolas às crianças com TEA

Estão pautados para análise dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (9), quatro projetos e três vetos do Poder Executivo.

Em única discussão e votação, segue para análise o veto total ao projeto de lei n. 11.011/23, dos vereadores Carlos Augusto Borges e Prof. André Luís, que altera a lei n. 5.657/16, e obriga a inclusão e reserva de vagas na Rede Pública Municipal para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista.

Também o veto total ao projeto de lei n. 11.161/23, sobre a gestão dos resíduos da construção civil e institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de acordo com o previsto na Resolução Conama n. 307/2002. A proposta é dos vereadores Ronilço Guerreiro, Otávio Trad e Professor André Luis.

E, ainda, o veto total ao projeto de lei n. 11.243/24, que garantiria que filhos de servidores da educação da Rede Municipal de Ensino, ou os menores sob sua guarda, tenham direito a vaga na unidade escolar em que seu responsável legal estiver lotado. A proposta é do vereador Betinho.

Projetos

Em segunda discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei n. 11.191/23, do vereador Prof. Juari, que institui no Calendário Oficial do município de Campo Grande o “Dia Municipal da Educação Infantil”, a ser celebrado no dia 25 de agosto.

Já em primeira discussão e votação, segue para plenário o projeto de lei n. 11.002/23, do vereador Papy, que cria o Dossiê Crianças e Adolescentes Protegidos.

Também o projeto de lei n. 10.890/23, de autoria do vereador Prof. André Luís, que dispõe sobre a inclusão de índice monetário de reajuste anual para os contratos do município com hospitais públicos e privados, entidades filantrópicas e prestadores de serviços que promovam a saúde pública.

E ainda o projeto de lei n. 11.208/23, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do município o Dia Municipal do “Moto Clube”, a ser comemorado no dia 27 de julho. A proposta é do vereador Dr. Victor Rocha.

