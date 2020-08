Vereadores aprovam criação do Mapa da Violência na capital

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (13), em primeira discussão, a criação do mapa da violência na capital. A ideia é contruirr um banco de dados divididos com informações de tipificações de crimes e ações de combate à violência

O projeto de lei foi apresentado pelos vereadores Willian Maksoud (PTB), mas foi assinado por todos os parlamentares.

Segundo o texto, o objetivo é nortear o município no combate a crimes e violência. A partir da coleta de dados, será feita uma formação técnica para que diminuição da violência, promete o projeto, que ainda será discutido em segunda votação e, posteriormente, analisado pela Prefeitura de Campo Grande.

Ainda nesta quinta, também foi aprovado o Projeto de Lei 9.587/19, que autoriza o Executivo Municipal a instituir o cartão de identificação para pessoa com transtorno do espectro autista e demais deficiências, residente em Campo Grande.

A proposta é do vereador Papy e tem objetivo de garantir o direito aos acompanhantes de pessoas com Transtorno do Espectro Autista de utilizarem as vagas reservadas para pessoas com deficiência.

