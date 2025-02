Vereadores aprovam 'Dia S' de Valorização e Reconhecimento ao Sistema Fecomércio

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram dois projetos na sessão ordinária dessa terça-feira (25).

Em regime de urgência, em única discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 11.637/25, do vereador Ronilço Guerreiro, que institui o Dia “S” de Valorização e Reconhecimento ao Sistema Fecomércio/SESC/SENAC/IPF e Sindicatos filiados à Fecomercio-MS (Federação do Mércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul), a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de maio, no Calendário de Eventos do Município de Campo Grande.

Já em primeira discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 11.255/24, do vereador Beto Avelar, acrescentando que o Dia Municipal do Flashback, Passinho, Discotecário, Promoters e Clubes da Época passará a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande. A comemoração é no dia 29 de agosto.

O Projeto de Lei Complementar 937/24, do Executivo, foi retirado pela prefeitura para adequações e, por isso, não foi apreciado.

