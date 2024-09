Vereadores aprovam novo nome para escola do Residencial Oliveira na Capital

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram quatro projetos na sessão desta quinta-feira (5).

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.409/24, da vereadora Luiza Ribeiro, que denomina “Professora Maria Ildonei de Lima Pedra” a Escola Municipal de Educação Infantil localizada no Residencial Oliveira.

Também o projeto de lei 11.408/24, também da vereadora Luiza Ribeiro, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande os Desfiles das Escolas de Samba.

Os vereadores também aprovaram o projeto de resolução 550/24, que institui a Frente Parlamentar em Defesa do Carnaval. A proposta é dos vereadores Luiza Ribeiro, Valdir Gomes e Ronilço Guerreiro.

E ainda o projeto de resolução 554/24, do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão), que institui Sessão Solene e Medalha Legislativa em comemoração ao “Dia do Vigilante” no âmbito da Câmara Municipal.

