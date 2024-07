Vereadores fecham 1º semestre com mais de 270 Projetos aprovados

Na sessão ordinária desta quinta-feira (11), foi lido em Plenário o relatório do primeiro semestre de trabalhos legislativos de 2024, que fechou a primeira metade do ano de 2024, com 41 sessões ordinárias e 12.151 indicações apresentadas pelos vereadores, solicitando melhorias para os bairros das sete regiões urbanas de Campo Grande, assim como os Distritos de Rochedinho e Anhanduí.

De fevereiro a julho deste ano, os parlamentares fizeram 27 audiências públicas, que discutiram diversos temas, como educação, saúde, segurança, meio ambiente e trânsito, além de abrirem a Tribuna Participativa para que 13 cidadãos discursassem sobre temas importantes para a cidade. O balanço do período foi lido pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

O número reflete o trabalho de aproximação feito pelos vereadores com a comunidade. Neste primeiro semestre, a Casa realizou curso de capacitação em Libras para servidores e público externo, promovido pela Escola do Legislativo.

Mais de 200 projetos aprovados

O relatório mostra ainda que 276 Projetos foram aprovados pelos parlamentares, entre projetos de lei, lei complementar, decretos e resoluções, tanto do Executivo, como do Legislativo. No período, 11 Vetos do Executivo foram mantidos e um foi rejeitado.

Para o segundo semestre, outros 89 Projetos continuam em tramitação para passarem pelo crivo dos vereadores em Plenário, assim como três Vetos do Executivo que ainda serão analisados no decorrer de 2024.

A Casa também recebeu 263 ofícios e expediu outros 1.730 para diversos órgãos. Outros 14 requerimentos de informações foram enviados.

Recesso 2024

Na última sessão ordinária do primeiro semestre de 2024, os vereadores definiram os membros da Comissão Representativa para atuar durante o período de recesso parlamentar. O grupo atuará até o dia 31 de julho.

A Comissão é composta pelos vereadores William Maksoud, Ayrton Araújo, Tiago Vargas, Ronilço Guerreiro e Betinho.

As atividades parlamentares retornam no dia 1º de agosto (quinta-feira), com a realização de sessão ordinária, a partir das 9h20.

